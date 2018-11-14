На совещании в правительстве Удмуртии представили другой вариант тарифа на мусор

В Удмуртии представили предварительный размер тарифа за сбор твердых коммунальных отходов, который рассчитала компания «Большая тройка» при подготовке электронной территориальной схемы размещения отходов. Его озвучили на совещании под председательством премьер-министра Ярослава Семенова.

Так, согласно расчетам, одна тонна мусора будет обходиться в 6 472 рубля с учетом НДС 20%. Исходя из этого, для многоквартирных домов тариф предлагается в размере 7,61 рубля за 1 кв. м, для частных домовладений — 135,25 рубля с человека.

Тариф учитывает затраты регоператора на сбор, транспортировку, хранение и переработку отходов, а также строительство соответствующей инфраструктуры.

Ранее регоператор опубликовал свои предложения по тарифу — соответственно 7,54 рубля за 1 кв. м в многоквартирных домах и 166 рублей с одного человека в частных домах.

Окончательный вариант тарифа для Удмуртии в 2019 году должен быть утвержден до 20 декабря.