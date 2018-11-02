Регоператор в Удмуртии представил предложения по тарифу на вывоз мусора

Новый тариф на вывоз твердых бытовых отходов в Удмуртии может составить 166 рублей с человека. Именно такой размер предложил ввести региональный оператор по обращению с ТКО в республике с 1 января 2019 года в заявке, отправленной в Минстрой УР, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в многоквартирных домах предлагается рассчитывать плату с 1 кв. м. Платеж может составить 7 рублей 54 копеек с кв. м. Для жителей частных домов — 166 рублей с каждого прописанного.

В свою очередь в Минстрое Удмуртии пояснили, что пока тариф не установлен, и ведомству предстоит проанализировать экономическое обоснование предложения регоператора.

«Как показывает практика анализа и расчета тарифов, предложенная организацией максимальная величина тарифа на любую коммунальную услугу всегда превышает реально установленный регулятором тариф», — отметил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Иван Ястреб.