Итоги дня: теракт в Архангельске, новая миграционная политика РФ и разнос подчиненных от Рогозина

Очередной теракт произошел сегодня в России. В Архангельске 17-летний подросток устроил взрыв на входе в здание регионального управления ФСБ. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. Следком по данному факту возбудил уголовное дело.

Суд в Татарстане отправил под стражу задержанных накануне предполагаемых участников ячейки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Президент России Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики. Нововведения призваны упростить получение российского гражданства для соотечественников и сделать Россию «открытой для всех лояльных граждан».

Тем временем, в «Роскосмосе» назвали причину аварии ракеты «Союз-ФГ». ЧП произошло из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Сегодня в Сети появилось видео, на котором глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после инцидента устроил разнос своим подчиненным.

Главного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, построившего футбольный стадион «Мордовия Арена», выставляют из Саранска из-за срыва сроков по строительству стадиона «Мордовия Арена» и четырех домов комплекса «Тавла». В результате Зиганшин может потерять 1 млрд рублей собственных вложений.

