Следком возбудил уголовное дело из-за теракта в Архангельске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взрыве в УФСБ по Архангельской области по статье «Теракт».
В ведомстве сообщили, что взрывное устройство в здание пронес 17-летний подросток, передает ТАСС.
Напомним, взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел сегодня утром. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. По данным соцсетей, в результате теракта пострадали два сотрудника ФСБ. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.Происшествия
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