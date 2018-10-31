Следком возбудил уголовное дело из-за теракта в Архангельске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взрыве в УФСБ по Архангельской области по статье «Теракт».

В ведомстве сообщили, что взрывное устройство в здание пронес 17-летний подросток, передает ТАСС.



Напомним, взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области произошел сегодня утром. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы. По данным соцсетей, в результате теракта пострадали два сотрудника ФСБ. Прокуратура Архангельской области ведет проверку.