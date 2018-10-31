Суд арестовал членов ячейки ИГИЛ в Татарстане

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Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».



«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых задержанных. Двое арестованы до 19 декабря, остальные — до 29 декабря», — передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на суд.

Отмечается, что в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении семерых предполагаемых участников ячейки.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ задержали в Татарстане членов террористической ячейки, которые планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ.

Всего задержаны 18 человек — семь членов группы и 11 человек, попавших под ее влияние. ФСБ также опубликовала видеозапись задержания.

