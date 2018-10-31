Путин утвердил новую концепцию миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства для соотечественников.



Согласно указу «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы», правительство должно в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции в 2019—2021 годах.

Как следует из документа, миграционная политика «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».

Ранее сообщалось, что Путин обнародует новую Концепцию миграционной политики России, целью которой станет привлечение в страну русских и русскоязычных соотечественников.