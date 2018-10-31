Рогозин отчитал подчиненных после аварии «Союза» — видео

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на рабочем совещании устроил разнос своим подчиненным.



Заседание состоялось на прошлой неделе и было посвящено «Союзам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Другие подробности не раскрываются.

«Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег, переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там «накосячил», то лишу всех премий со всеми вытекающими», — говорит Рогозин.

Глава Роскосмоса также заявил, что в случае работы в режиме «драфтинга», на совещания смогу приезжать только уполномоченные представители генерального директора либо генеральный директор с уже проработанной позицией и с правом и ответственностью внести изменения в ходе совещания.

«Слушайте, мужики, так нельзя работать — три месяца ушло на перемигивание. Товарищи, я вам запрещаю заниматься перепиской», — добавил Рогозин.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» с экипажем на борту произошла авария. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали. СМИ сообщили, что следующий пилотируемый корабль «Союз» отправится с Байконура 3 декабря.

Сегодня стало известно, что авария ракеты «Союз-ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.