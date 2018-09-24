Итоги дня: ежегодное послание Минниханова, пенсионная реформа и новые судьи в ПФО

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 сентября.

Сегодня президент Татарстана обратился к Госсовету РТ с самым длинным посланием — оно длилось около 70 минут. Он рассказал о высокой оценке проведения чемпионата мира и отметил «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций», и вновь напомнил о «языковом вопросе». Также он затронул тему дольщиков и вкладчиков. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что послание Минниханова пронизано уверенностью, «с видением настоящего и будущего».

На заседании Госсовета республики депутаты одобрили в трех чтениях законопроект, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2019 году составляет 8,2 тыс. рублей, что является ниже прогнозируемого Минэкономразвития РФ — 8,5 тыс. рублей.

Комитет Госдумы РФ по труду и социальной политике сегодня рассматривал вопросы по пенсионной реформе. Всего к законопроекту поступило более 200 поправок. Комитет поддержал поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о пенсионных изменениях. Во втором чтении проект рассмотрят уже в среду, 26 сентября.

Ну а президент России Владимир Путин распорядился о назначениях в судах Российской Федерации, в том числе в Татарстане. Заместителем председателя городского суда в Альметьевске стал Абдулла Бадриев, а председателем Тетюшского районного суда — Сергей Борисов. Также Путин назначил ряд судей, председателей и зампредов судов в ПФО.

Путин сегодня решил передать Сирии комплекс С-300. Это будет сделано для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20. Новый комплекс САР получит в течение двух недель.