Во время Игр БРИКС в Казань из Набережных Челнов направят сводный отряд гарнизона для охраны общественного порядка

Фото: Динар Фатыхов

Во время Игр БРИКС в Казань из Набережных Челнов направят сводный отряд городского гарнизона для охраны общественного порядка. Об этом сообщил начальник УВД Набережных Челнов Айрат Ханбиков.

Он также отметил, что данные меры будут введены с 8 по 24 июня, добавив, что на оперативную обстановку в городе это никак негативно не повлияет.

Напомним, в середине апреля министр спорта России Олег Матыцин объявил, что более 50 государств подтвердили свое участие в предстоящих Играх БРИКС. Это масштабное спортивное мероприятие пройдет в Казани с 11 по 23 июня.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин