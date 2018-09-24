Ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе поступило более 200 поправок

Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве вынесут на пленарное заседание Госдумы РФ в среду. Ко второму чтению документа поступило более 200 поправок.

«Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заседание проходит в понедельник] пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание», — цитирует вице-премьера Татьяну Голикову ТАСС.

По словам депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, всего подали 284 поправки. Суть большинства из них — не повышать пенсионный возраст.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста.