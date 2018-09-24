Новости общества

15:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе поступило более 200 поправок

12:59, 24.09.2018
Ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе поступило более 200 поправок
Фото: kremlin.ru

Законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве вынесут на пленарное заседание Госдумы РФ в среду. Ко второму чтению документа поступило более 200 поправок.

«Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет [Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заседание проходит в понедельник] пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание», — цитирует вице-премьера Татьяну Голикову ТАСС.

По словам депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, всего подали 284 поправки. Суть большинства из них — не повышать пенсионный возраст.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты