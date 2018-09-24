Шаймиев о послании Минниханова: пронизано уверенностью

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что послание президента РТ Рустама Минниханова пронизано уверенностью, «с видением настоящего и будущего».



«Татарстан себя нашел и чувствует уверенность во всех сферах жизни и социально-экономического развития, которые были сегодня затронуты. Сидишь и думаешь, это ведь не только пожелание, это реально то, что делается в республике. И мы совершенствуемся», — цитирует Шаймиева пресс-служба президента РТ Рустама Минниханова.

По его словам, послание Минниханова прозвучало «не как самобичевание или пожелание что-то сделать».

«Сейчас у нас появилась уверенность в том, что мы выбрали путь адекватно тому, как в нашей стране формируется рыночная экономика и как в ней Татарстан себя находит», — пояснил Шаймиев.

Напомним, в рамках ежегодного послания президента РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане в полном объеме выполнены майские указы 2012 года. Кроме того, Минниханов раскритиковал темпы развития экономики в регионе.