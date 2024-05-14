«Мы с Зиннуровым пришли к мысли, что никакая работа бесследно не проходит»

Евгений Ярощук — об итогах победы в чемпионате страны

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Сегодня, 14 мая, на базе казанского бассейна «Оргсинтез» пройдет финал Кубка России по водному поло. В турнире участвуют восемь команд, и в первый же день волею жребия «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» столкнутся между собой на турнирном пути. Перед стартом состязаний и казанским дерби спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с главным тренером команды чемпионов страны Евгением Ярощуком.

«Фундамент итоговой победы начал закладываться в межсезонье»

Наша редакция довольно плотно освещала турнирный путь и последние шаги казанского клуба к чемпионству. Благодаря репортажам и фотографиям наши читатели могли видеть счастливого Ярощука, но вплоть до победы это были наши наблюдения и оценка. А сейчас мы пообщались с ним о том, как тренер-дебютант приводил своих многоопытных подопечных к чемпионству.

Евгений Ярощук: «Фундамент итоговой победы начал закладываться в межсезонье, когда клуб усилил три позиции, за что спасибо руководству «КОС-Синтеза». Мы вернули в команду двух воспитанников: Романа Шепелева из чемпионата Германии и Арслана Закирова из Волгограда, откуда пригласили также очень перспективного Ивана Васильева. Это однозначно и усилило состав, и увеличило его глубину, можно было наигрывать разнообразные тактические схемы и усиливать командные взаимодействия. В начале сезона не все из этого получалось, хотя игроки от и до выполняли все требования тренерского штаба. В итоге к концу года мы провели интересные матчи с Волгоградом дома, что укрепило веру в правильности избранного пути. Игроки поверили в мои тактические наработки, в систему подготовки в соревновательный период, приобрели психологическую уверенность. Все остальное уже после Нового года стало лишь определенными сбоями, как наш проигрыш в Москве ВК СШОР «Восток» или гостевая ничья в Питере, где мы победили только в серии пенальти. Это помешало только в решении сверхзадачи на сезон, что в плей-офф надо выходить с первого места. Но задача-минимум: занять второе место и стартовать с полуфинала, была достигнута, что, как мне кажется, впоследствии сыграло очень важную роль.

Выйдя в полуфинал, как мы и предполагали, на Астрахань, мы сыграли дома некое подобие ватерпольного триллера. И в защите не все получалось, и моменты плохо реализовывали, даже два пенальти не забили. В итоге за полторы минуты до финиша, думаю, мало кто даже из казанских зрителей, заполнивших трибуны «Оргсинтеза», верил в нашу победу. Но, главное, что мы верили до конца, не переставая бороться. И произошло «Чудо в воде», по аналогии с известным историко-спортивным фильмом «Чудо на льду», посвященным победе сборной США на Олимпиаде-1980».

«Решил пойти «дорогою добра»

Наше общение с Ярощуком происходило в форме интервью, но сейчас хотелось бы не цитировать свои вопросы, а сконцентрироваться на мнении главного тренера, просто поясняя читателям, а самым внимательным из них напоминая, что в основное время была зафиксирована ничья, а победа пришла к Казани в серии пенальти. После двух не забитых бросков с игры. И на фоне крайне уверенно выглядевших соперников, открыто смеявшихся перед началом серии послематчевых пенальти.

Евгений Ярощук: «Начну с того, что в концовке Игорь Чирков уплыл в атаку, обогнав даже нашего центрального защитника с опекающим его астраханцем, далее «встал на ноги», несколько раз качнул голкипера «Динамо» Корнеева настолько убедительно, что я взмолился: только не бросай, но Чирков отдал передачу на край Роману Шепелеву, который забил, а Игорь заработал голевой пас, после чего успешно отработал серию пенальти.

Понятно, что мы определили пятерку бьющих еще до игры и разобрали всех бросающих Астрахани, их манеру выполнения. Оставалось только наши знания применить на практике. Я же видел, что Астрахань все равно не разуверилась в итоговой победе, а мы были в некоем состоянии грогги, как в боксе после нокдауна, и я подумал было жестко поговорить с ребятами перед серией. Такое ранее возымело психологический эффект в Волгограде после одной из игр, которую мы начали провально. Но, поразмышляв о последствиях, я решил, наоборот, выразить им огромную благодарность за то, что успели «вернуться в игру» и довести ее до серии пенальти. Отложив психологический кнут, я решил, как в песне поется, пойти «дорогой добра».

Кстати, рекомендация диджеям бассейна «Оргсинтез» — найти композицию «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой» из фильма о Маленьком Муке. Да и песню «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной». Дороги у героев этих фильмов были разные, но все приводили к счастливому положительному итогу, а «КОС-Синтез» привели к победе в серии пенальти, ранее столь редкой, как хорошая детская песня, написанная в XXI веке.

«Оптимальным оказалось проведение первого матча финальной серии на выезде»

Евгений Ярощук: «Победа над Астраханью привела к серьезной работе над ошибками, и уже ко второму матчу полуфинала в гостях мы были подведены и психологически, и функционально очень хорошо готовыми.

Тут я подхожу к финалу, с напоминанием своей мысли, что оптимальным оказалось проведение первого матча финальной серии на выезде. В итоге психологически Волгоград очень нервничал перед своими трибунами, на которых собралось местное политическое и спортивное руководство, и это помешало им войти в игру с самого начала, создав определенную фору в счете, которая сохранялась практически весь матч.

Эта же ситуация едва зеркально не повторилась уже в нашей домашней встрече, когда мы начинали ее с 0:2. При своих трибунах — спасибо за то, что наши болельщики смогли заполнить их до отказа — мы немного не сладили с предстартовым волнением. Уже потом я анализировал победу и подумал, что старт в Волгограде был оптимальным. Поскольку эти 0:2 случились на фоне уже выигранного матча и уверенности, пришедшей с этой победой. И голкипер наш Игорь Чирков не потерял уверенности, и глубина состава сказалась».

Тут ваш корреспондент напомнил о разности психологического воздействия некоторых голов, когда в игровых видах спорта с большим количеством забитых голов бывают такие, которые можно засчитывать за два. В моменте, когда соперник делает все правильно, отрабатывает в защите на 100 процентов, но мяч все равно залетает в ворота, это сильно бьет по психике. Во втором финальном матче с Волгоградом к таким голам можно отнести мячи Деревянкина и Одинцова.

«Веря в себя, ты будешь способен забивать любые мячи»

Евгений Ярощук: «С голом Деревянкина я вспомнил время, когда помогал в тренерском штабе Иреку Зиннурову. Тогда у нас играл Константин Степанюк с хорошим КПД в атаке и не всегда уверенной игрой в обороне. Тогда нам предстояло противостояние с подмосковным «Штурмом-2002», который находился уже на стадии потери всех своих лидеров, но еще представлял собой грозную силу. Гарбузов, Рыжов-Аленичев, серб Бранко Пекович — это была серьезная основа «штурмовиков», против которой было сложно биться. Мы весь сезон отрабатывали один элемент в защите, и у Степанюка он не получался категорически. Но в решающем моменте полуфинала он трижды оказывался против их результативной связки Гарбузова и Рыжова-Аленичева и трижды «зачехлил» Алексея в момент его атак. И вот тогда мы с Иреком Хайдаровичем окончательно решили, что никакая работа бесследно не проходит.

Вот и с Никитой Деревянкиным у нас в сезоне шла работа на хитрость действий в атаке. Он центр таранного типа, привык действовать агрессивно в атаке, забивать «на силу», но мы дополнительно работали над техникой: боковой бросок, сзади, со спины. И вот в финальном матче работа принесла плоды. Вы бы видели глаза защитника, опекавшего Никиту, он был в шоке после пропущенного гола, как и голкипер. Причем их и упрекнуть нельзя, все действовали правильно, но ничего не могли поделать.

Как и с голом Артема Одинцова, которому придала сил уже произошедшая ситуация. Тут был случай из разряда описанных нашим детским тренером Виктором Львовичем Яковлевым, говорившим, что, «веря в себя, ты будешь способен забивать любые мячи». Гол Деревянкина был ключевым в моменте, и уже Артем мог исполнять то, что исполнил, поскольку психологическое напряжение было снято. Он признался, что рассчитывал заработать максимум угловой и продолжить атаку, но получился гол после броска с дальней дистанции, некий мини-шедевр в ватерпольной истории».

