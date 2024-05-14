Минцифры объявило о планах по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Фото: Динар Фатыхов

Между Россией и Белоруссией в ближайшее время планируется отмена роуминга. Об этом заявил и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на заседании в Совете Федерации.

— Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией... Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену, — сказал Шадаев.

Также на заседании и.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о подготовке новой миграционной реформы. Новая реформа усилит контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны.

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Рената Валеева