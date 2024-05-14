В Казани проведут концерт в честь закрытия культурного центра «Маяковский»

Фото: Реальное время

В Казани закрывается культурный центр «Маяковский». В честь этого события анонсирован последний концерт группы «Дом Кукол» на сцене комплекса. В мероприятии также примет участие Ирина Кромм.

На концерте будет презентована виниловая пластинка «Космонавтика» + все хиты».

В 2024 году в Татарстане в рамках национального проекта «Культура» откроют 14 объектов, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В частности, в Апастовском и Алькеевском районах появятся новые сельские дома культуры на 45 и 100 мест, а в Сармановском районе капитально отремонтируют детскую школу искусств им. И.Г. Шакирова.

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Разиль Самигуллин