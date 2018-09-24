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Прожиточный минимум пенсионеров в Татарстане будет ниже прогноза — 8,2 тысячи рублей

13:29, 24.09.2018
Прожиточный минимум пенсионеров в Татарстане будет ниже прогноза — 8,2 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Госсовет Татарстана одобрил в трех чтениях законопроект, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2019 году составляет 8,2 тыс. рублей при прогнозируемом Минэкономразвития РФ в 8,5 тыс. рублей.

Закон необходим для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Госсовета.

Как рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, в республике федеральные доплаты получают пенсионеры, которые раньше держали ИП, работали в сельской местности, утратили сведения о ранее выплаченных отчислениях, инвалиды третьей группы и те, кто получал зарплату в конвертах.

Всего в Татарстане 73 тыс. таких пенсионеров, что составляет примерно 6—7% от общего числа пенсионеров в РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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