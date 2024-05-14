СМИ сообщили, что рэпер Vacio покинул Россию и уехал в США

Сообщается, что рэпер Vacio (он же Николай Васильев) покинул территорию России и отправился в США. Об этом пишет «Газета.ru». Его адвокат Роман Попов заявил, что его подопечному пришла повестка в военкомат на 15 мая. Попов подчеркнул, что сам рэпер не сообщал ему о планах уехать из страны.

— Мне об этом ничего не известно, Николай меня в известность не ставил, — заявил адвокат певца.

Он также отметил, что музыкант уже несколько раз получал повестки в военкомат, и каждый раз ему назначали новую дату явки.

Напомним, после скандальной «голой вечеринки» Vacio был дважды привлечен к административной ответственности. За мелкое хулиганство суд назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Затем рэпера арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции.

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