Минтимер Шаймиев встретился с послом Турции в России Танжу Бильгичем

Минтимер Шаймиев, Государственный Советник Республики Татарстан, встретился с послом Турции в России Танжу Бильгичем.

Танжу Бильгич прибыл в Татарстан для участия в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Во время встречи Минтимер Шаймиев показал гостю экспозицию, посвященную работе Республиканского фонда «Возрождение». Он рассказал о восстановлении древнего города Болгара и острова Свияжска, а также о создании Болгарской исламской академии и полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Минтимер Шаймиев отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по количеству объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Танжу Бильгич, в свою очередь, подчеркнул, что Татарстан является первым по товарообороту регионом России в отношениях с Турцией.

Кроме того, были обсуждены возможности для расширения совместных проектов в области культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия. Во встрече также принял участие генеральный консул Турецкой Республики в Казани Угур Йылмаз.

Напомним, по сообщению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, средний чек за билеты из России в Турцию и обратно в 2023 году не изменился и составляет 35—40 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин