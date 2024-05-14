В Саранске прошел гала-концерт «Студенческой весны — 2024»

В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна — 2024». Более 100 заявок было подано на конкурс, но лишь лучшие из лучших смогли пройти отбор. Теперь победители отправятся в Саратов, чтобы представить Мордовию на всероссийском уровне, сообщают «Известия Мордовии».

На концерте выступили студенты из трех образовательных учреждений республики: МГУ им. Н.П. Огарева, МГПУ им. М.Е. Евсевьева и СКИ РУК. Они продемонстрировали свои танцевальные, вокальные и актерские способности.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава Республики Мордовия Артем Здунов. Он пожелал удачи конкурсантам в Саратове и пообещал поехать с ними, чтобы поддержать.

— Мордовия всегда достойно себя представляет. Я горжусь, что у нас такая молодежь! Поддерживайте этот драйв, болейте за своих сегодня, болейте за Мордовию в Саратове, — сказал Артем Здунов.

Он вручил пригласительный билет делегации, которая отправится на Всероссийский этап фестиваля «Российская студенческая весна».

Все участники и коллективы в своих номинациях были награждены дипломами и памятными подарками.

Финал фестиваля «Студенческая весна» в Татарстане состоялся 8 мая — всего было представлено 390 номеров, в которых приняли участие почти 1 000 человек.

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