Ночью и утром 15 мая в Татарстане ожидается похолодание

Фото: Галия Шакирова

Ночью и утром 15 мая в Татарстане ожидается похолодание. Температура воздуха и почвы составит от 0 до 5 градусов. В некоторых районах при прояснениях столбик термометра может опуститься до -8°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани прогнозируются заморозки до -3°С.

Напомним, в начале мая из-за заморозков в этом году в России придется пересеять сельскохозяйственные культуры на площади 500 тысяч гектаров. В настоящее время из-за заморозков в трех регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации.

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Разиль Самигуллин