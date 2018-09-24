Минниханов о языковом вопросе: «Федеральные власти услышали наши предложения»

Федеральные власти и эксперты услышали предложения Татарстана при принятии закона об изучении родных языков. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

При этом обсуждения вокруг законопроекта выявили точки напряжения, отметил Минниханов. По его словам, республике предстоит большая работа по сохранению языков и культур всех народов Татарстана.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

