Дмитрий Песков рассказал, что кадровая перестановка в Минобороны не введет дезорганизацию в российские войска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет опасений по поводу того, что в Министерстве обороны произошли кадровые перестановки. А также считают, что смена постов не станет причиной дезорганизации российских войск.

Напомним, сегодня Владимир Путин назначил руководство Администрации президента. Антон Вайно сохранил свой пост руководителя Администрации президента. Его первыми заместителями стали Борис Громов и Сергей Кириенко.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин