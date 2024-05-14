Зарплаты в Татарстане выросли на 16 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2024 году наблюдается нехватка людей на рабочих местах, вследствие этого компании готовы предлагать все более высокие зарплаты новым работникам. Это подтверждается динамикой предлагаемых зарплат в Татарстане.

За апрель 2024 года зарплаты в вакансиях значительно выросли по сравнению с весной 2023-го. В сфере сельского хозяйства зарплаты увеличились на 29 тысяч рублей, достигнув 88 тысяч рублей. В производстве зарплаты выросли на 28,9 тысячи рублей, составив 79 тысяч рублей. Также заметно увеличение зарплат в сферах добычи сырья, автомобильного бизнеса, строительства и для рабочего персонала.

Уровень предлагаемого дохода в вакансиях для представителей сферы логистики вырос на 26 тысяч рублей, достигнув 80 тысяч рублей. Зарплаты в предложениях для инвесторов этой весной увеличились на 25,6 тысячи рублей, составив 98 тысяч рублей.

Среди регионов ПФО Татарстан находится на первом месте по росту зарплат. Активнее других увеличивают доход компании из Нижегородской области, где зарплаты выросли на 18 тысяч рублей, достигнув 59,8 тысячи рублей в 2024 году.

В целом большая часть регионов ПФО отстает по росту зарплат от общероссийского тренда. По данным hh.ru, в апреле 2024 года медианное значение предлагаемых работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тысячи рублей и достигло 64,7 тысячи рублей в среднем по стране.

Директор hh.ru ПФО Альбина Султанова отмечает, что в текущих условиях работодатели стремятся создавать более привлекательные условия труда. Они повышают зарплаты, предлагают различные бонусы и работают над HR-брендом. Кроме того, важным направлением является работа над ростом производительности труда и оптимизацией процессов. Напомним, в начале мая эксперты hh.ru выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием английского языка и влияет ли этот навык на уровень заработной платы.

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Разиль Самигуллин