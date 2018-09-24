Новости общества

16:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о пенсионных изменениях

15:49, 24.09.2018
Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о пенсионных изменениях
Фото: minsvyaz.ru

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок.

Чтение пройдет, как и планировалось ранее в среду, 26 сентября, передает «РИА Новости».

Отметим, что комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом общее число всех предложенных редакций превысило 200 штук. Суть большинства из них — не повышать пенсионный возраст.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты