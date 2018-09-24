Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о пенсионных изменениях

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом поправок.

Чтение пройдет, как и планировалось ранее в среду, 26 сентября, передает «РИА Новости».

Отметим, что комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом общее число всех предложенных редакций превысило 200 штук. Суть большинства из них — не повышать пенсионный возраст.