Комитет Госдумы по труду поддержал поправки президента к пенсионной реформе
Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — цитирует замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова «РИА Новости».
Ранее стало известно, что законопроект во втором чтении могут рассмотреть уже в среду, 26 сентября. Всего к нему поступило более 200 поправок.ОбществоВласть
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