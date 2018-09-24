Комитет Госдумы по труду поддержал поправки президента к пенсионной реформе

Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — цитирует замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что законопроект во втором чтении могут рассмотреть уже в среду, 26 сентября. Всего к нему поступило более 200 поправок.