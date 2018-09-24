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Комитет Госдумы по труду поддержал поправки президента к пенсионной реформе

13:59, 24.09.2018
Комитет Госдумы по труду поддержал поправки президента к пенсионной реформе
Фото: kremlin.ru

Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки, внесенные ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — цитирует замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что законопроект во втором чтении могут рассмотреть уже в среду, 26 сентября. Всего к нему поступило более 200 поправок.

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