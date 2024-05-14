День в истории 14 мая: старт форума «Россия — исламский мир: KazanForum», 69 лет Лутфулле Шафигуллину
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 мая 2024 года
Сегодня начинается XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». 14 мая в России празднуется День фрилансера. 70 лет назад была принята «Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», 132 года назад родилась первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, 210 лет назад прошло первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета, 332 года назад был спущен на воду первый российский военный корабль. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует Международный Каннский кинофестиваль.
- Начинается XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum». В мероприятиях KazanForum примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Пройдут встречи татарстанского лидера с делегацией Русской православной церкви, руководителями региональных академий наук России, руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским.
Кто родился: первая татарская актриса и Марк Цукерберг
- 1836 — австрийский и американский шахматист, первый официальный чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц (скончался 12 августа 1900 года).
- 1892 — первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская (скончалась 6 апреля 1974 года). В 1907 году она вошла в состав труппы Ильясбека Ашказарского, дебютировала в роли Шафики в спектакле «Жалкое дитя». Габдулла Тукай посвящал ей стихи, о ней восхищенно писал Фатих Амирхан. А Наки Исанбет создал о ней пьесу.
- 1905 — советский ученый, один из пионеров современной космонавтики Ари Штернфельд (скончался 5 июля 1980 года). Термины «космонавтика», «первая космическая скорость», «космодром» введены им впервые в книге «Введение в космонавтику».
- 1922 — первый президент независимой Хорватии в 1990—1999 годах Франьо Туджман (скончался 10 декабря 1999 года).
- 1931 — татарский писатель, критик, литературовед, редактор Рафаэль Мустафин (скончался 14 апреля 2011 года). Самая его известная книга «Тайны озера Кабан» рассказывает, как журналист спасал это озеро. При этом основная тема творческих работ Мустафина — жизненный и творческий путь татарского поэта-героя Мусы Джалиля.
- 1952 — советский и российский композитор, продюсер, радиоведущий Владимир Матецкий. Является одним из соавторов песни A Million Voices, исполненной на «Евровидении-2015» Полиной Гагариной.
- 1955 — депутат Госсовета РТ шестого созыва, председатель комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин.
- 1966 — депутат Госдумы РФ восьмого созыва Марат Нуриев. С 2015 по 2019 годы был депутатом Казанской городской Думы, с 2019 по 2021 годы — депутатом Госссовета РТ.
- 1969 — австралийская актриса Кейт Бланшетт. Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах «Елизавета», «Авиатор», «Скандальный дневник», «Меня там нет», «Золотой век», «Жасмин», «Кэрол» и «Тар».
- 1984 — американский медиамагнат, основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook* Марк Цукерберг.
Кто скончался: основоположник гештальт-терапии и Фрэнк Синатра
- 1073 — святой Русской церкви, основатель Киево-Печерской Лавры Антоний Печерский (родился в 983 году).
- 1900 — русский психиатр, один из основоположников московской научной школы психиатрии Сергей Корсаков (родился 3 февраля 1854 года).
- 1983 — советский писатель Федор Абрамов (родился 29 февраля 1920 года). Автор произведений «О чем плачут лошади», «Братья и сестры», «Трава-мурава» и др.
- 1995 — историк Анатолий Адо (родился 8 января 1928 года). Он родился в Казани, где его отец преподавал историю. Но для обучения сам будущий ученый выбрал исторический факультет МГУ. Он публиковался во Франции, Германии, США, Португалии, Италии. А в МГУ, где часто преподавал, стал родоначальником научной школы по изучению французской революции.
- 1970 — немецкий врач-психиатр, основоположник гештальт-терапии Фредерик Перлз (родился 8 июля 1893 года).
- 1998 — американский певец Фрэнк Синатра (родился 12 декабря 1915 года). В числе самых известных его композиций — «Fly Me To The Moon», «New York, New York», «Strangers In The Night», «Let It Snow!».
- 2015 — американский блюзовый гитарист, «король блюза» Би Би Кинг (родился 16 сентября 1925 года).
Праздники: День фрилансера
- День фрилансера в России. Фрилансер — это человек, не состоящий в штате какой-либо компании, свободный работник, который самостоятельно выбирает себе заказы и определяет график работы. Праздник появился по инициативе одной из первых в стране бирж фрилансеров, и его главной целью стал обмен опытом между удаленно трудящимися специалистами.
События: первый полет самолета с пассажиром, провозглашение Израиля, спуск на воду первого российского военного корабля
- 1607 — было основано первое английское поселение в Северной Америке. В этот день 104 англичанина высадились на берег Вирджинии и основали форт Джеймстаун. История, произошедшая с одним из первых жителей и руководителей города, позже легла в основу диснеевского мультфильма «Покахонтас».
- 1692 — на воду спустили первый российский военный корабль. Он был построен при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка. Всем известный «потешный» полк царя превратился из сухопутного в водный. А судно на Плещеевом озере стало прообразом мощного русского флота.
- 1814 — состоялось первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета. На следующий день прошло его торжественное открытие. С 1930 года учебное заведение является самостоятельным вузом. Оно именовалось как Казанский медицинский институт, позже ему было присвоено имя министра здравоохранения СССР Сергея Курашова, который также был его ректором. С 1994 года вуз носит название Казанский государственный медицинский университет.
- 1832 — в России был создан институт присяжных стряпчих — современных адвокатов. До этого в 1775 году Екатерина Вторая подписала указ «Учреждение о губерниях», по которому стряпчие являлись помощниками прокурора и защитниками казенных, однако каких-либо требований к ним не предъявлялось. Поэтому спустя почти 60 лет и был создан институт стряпчих в попытке упорядочить участие судебных представителей в коммерческих судах.
- 1878 — название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак — Vaseline. Всем известное косметическое и лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чезбро. Популярное косметическое средство появилось на свет после того, как Чезбро во время общения с нефтяниками заинтересовался липким нефтепродуктом — парафинообразной массой, которая налипала на бурильные установки и забивала насосы. При этом рабочие постоянно использовали эту массу при ожогах и порезах в качестве заживляющего средства. Со временем вазелин стал практически незаменимым лечебным средством при воспалении, ссадинах и ожогах.
- 1900 — открылись II летние Олимпийские игры в Париже. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.
- 1905 — состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя — произведения мастера русской батальной живописи Франца Рубо. Полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны 6 июня 1855 года.
- 1908 — состоялся первый полет самолета с пассажиром: Уилбер Райт взял в кабину самолета «Флайер» своего механика Чарлза Фарнеса. Позднее в этот день после одиночного семиминутного полета Уилбер пережил свое худшее крушение — он неправильно повернул вертикальный рычаг и уронил «Флайер» в песок на скорости от 75 до 90 километров в час. Уилбер и его брат Орвилл сконструировали первый самолет с двигателем внутри и управляли им, находясь на борту, но никогда не летали вместе.
- 1948 — провозглашено государство Израиль. Председатель Еврейского агентства Израиля Давид Бен Гурион на заседании в Тель-Авивском музее зачитал Декларацию Независимости нового государства. Он же возглавил его и был премьер-министром в 1948—1953 и 1955—1963 годах. На следующий год кнессет (парламент Израиля) принял закон о национальном празднике в пятый день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут — День независимости. Окончательный текст Декларации независимости был утвержден за час до начала церемонии, которая состоялась в 16.00.
- 1954 — в Гааге государствами, входящими в ООН, принята «Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Она была создана по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны и является первым международным договором, получившим широкое распространение во всем мире, посвященным исключительно защите культурного наследия в случае вооруженных конфликтов.
- 1955 — в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи представителями Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Этот документ оформил создание военного-политического союза европейских социалистических государств — Организации Варшавского договора, что стало ответной мерой на создание НАТО, нацеленного против стран социалистического лагеря.
- 1973 — на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция «Скайлэб» без космонавтов. Она была предназначена для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. Всего на станции побывали три экспедиции, самая длинная из которых началась 16 ноября 1973 года и длилась 84 суток. Станция была впоследствии выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года — обломки сейчас экспонируются в музеях. «Скайлэб» остается единственной орбитальной станцией США.
- 1984 — вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Казани, тогда еще столицы Татарской АССР, орденом Ленина. Он являлся высшей государственной наградой СССР. Казань была награждена «за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, активное участие в революционном движении». Был отмечен и значительный вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне.
- 2008 — футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) впервые в своей истории и второй раз в истории России выиграл Кубок УЕФА. В финальном матче, который прошел в английском в Манчестере, российская команда обыграла «Рейнджерс» из шотландского Глазго со счетом 2:0. Голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Андрей Аршавин был признан лучшим игроком финального матча, а Павел Погребняк — лучшим бомбардиром турнира.
- 2017 — Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Торжественная церемония проходила в Елисейском дворце.
- 2021 — правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств.
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