Фальков: «Понятие «бакалавр» исчезнет из российского высшего образования с 2025 года»

Фото: Максим Платонов

Согласно заявлению и.о. главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, в новой системе высшего образования планируется отказ от бакалавриата в пользу высшего и специализированного высшего образования. Такие нововведения вступят в силу с 2025 года.



Новая система предполагает два уровня высшего образования: базовое обучение продолжительностью от четырех до шести лет и специализированное высшее образование с обучением от одного до трех лет. Также аспирантура станет единым уровнем профессионального образования.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ 12 мая 2023 года. Он предусматривает пилотный проект на 2023/24 и 2025/26 учебные годы.

Также Фальков подчеркнул необходимость перехода к 5—5,5 года обучения, особенно для инженеров и педагогов.

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Рената Валеева