Минниханов встретился с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Сегодня в Доме правительства Татарстана состоялась встреча раиса республики Рустама Минниханова с главой Росреестра Олегом Скуфинским. Главной темой обсуждения стала реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» на территории республики.

Цели программы включают в себя создание цифрового геопространственного обеспечения, обновление информации в ЕГРН и улучшение качества госуслуг.

Олег Скуфинский подчеркнул, что объединение информационных ресурсов и доступ к ним в режиме реального времени способствуют эффективному управлению территориями, развитию экономики и улучшению качества жизни граждан.

Рустам Минниханов отметил важность сотрудничества с Росреестром для обеспечения граждан востребованными услугами. Татарстан активно участвует в реализации стратегического проекта НСПД и продолжает совершенствовать предоставление государственных услуг, включая электронную форму.

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Рената Валеева