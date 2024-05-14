Белоусов отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил

Фото: Динар Фатыхов

Андрей Белоусов, будучи министром обороны, назвал первоочередной задачей пополнение состава Вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что о мобилизации речи не идет. Также он обратил внимание на необходимость обеспечения наших группировок в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вооружением.

Помимо этого, Андрей Белоусов отметил, что есть проблемы с выплатами денежного довольствия военнослужащим в срок и с обеспечением их жильем.

Также Андрей Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО, отметив, что военно-политические цели операции должны быть достигнуты с минимальными человеческими потерями.

Напомним, в конце прошлой недели президент России Владимир Путин предложил назначить на ряд ключевых должностей в правительстве и правоохранительных органах новых людей. Среди них также числился Андрей Белоусов.

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Разиль Самигуллин