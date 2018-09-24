Президент Татарстана о проблемах дольщиков и вкладчиков: чудес не бывает

У Татарстана есть пути решения проблемы дольщиков, обманутых вкладчиков и жителей аварийных домов. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

По его словам, у республики разработаны дорожная карта по решению проблем. При этом для их решения в соответствии с законодательством необходимо время.



«Не всем нравится такой подход, однако чудес не бывает», — добавил президент.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие – всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

