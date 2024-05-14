На майских праздниках татарстанцы чаще отдыхали в Турции и Египте

Фото: Максим Платонов

За границу в длинные выходные отправилось на 19% больше жителей Татарстана, чем годом ранее. Самой популярной страной для путешествий стала Турция, об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Татарстанцы в первые недели мая особенно охотно выезжали в Турцию, где уже стартовал курортный сезон. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 22%. На втором месте — Египет, число поездок в которую увеличилось на 48%. Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 12%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+5%) и Грузия (+15%).

Наилучшую динамику среди путешественников из республики демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос более чем в два раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+94%), Китай (+243%), Шри-Ланку (64%) и Южную Корею (+183%).

Также в три раза увеличилось число татарстанских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На четверть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 48% больше татарстанцев, чем в прошлом году. Кроме того, туристы из республики распробовали отдых на Сейшельских островах (+300%), в ЮАР (+100%) и Марокко (+50%).

Турпоток из Татарстана в Европу прибавил 28%. Отдельные страны приросли значительнее. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 68%. В два раза увеличилось число поездок во Францию. В Германию и Испанию стали ездить меньше на 4% и 31% соответственно.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников демонстрируют страны Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3%. В страны СНГ турпоток остался на уровне прошлого года.



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Рената Валеева