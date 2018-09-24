Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин распорядился о назначениях в судах Российской Федерации, в том числе в Татарстане.
Согласно указу президента, заместителем председателя городского суда в Альметьевске стал Абдулла Бадриев, а председателем Тетюшского районного суда — Сергей Борисов.
Кроме того, президент назначил судьями в Бугульминском городском суде Лилию Ахметову и Ольгу Иванову, в Нижнекамском городском суде — Ильназа Гиззатулина.
Ранее сообщалось, что кандидатом на пост председателя Вахитовского суда Казани может стать 48-летний глава Нижнекамского суда Газиз Гисметдинов.ОбществоВласть Татарстан
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