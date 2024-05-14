В дни форума «Россия — Исламский мир» между Казанью и аэропортом будут ходить дополнительные электрички

Фото: Максим Кокунин

Из-за проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» запустят дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань — аэропорт — Казань. 15, 16 и 17 мая электричка №7602 будет отправляться из столицы РТ в 11.30 и прибывать на железнодорожную станцию аэропорта в 12 часов.

В обратном направлении 15, 16, 17, 18 и 19 мая электричка №7603 будет отправляться в 19.47 и прибывать в Казань в 20.13. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Напомним, на Игры БРИКС продали более 20 тысяч билетов, что составляет 20% от их общего числа. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что на реализацию выпущены почти все билеты.

Разиль Самигуллин