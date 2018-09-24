Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель

Армия Сирии вскоре получит комплекс С-300. По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, это будет сделано для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

«Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — цитирует Шойгу ТАСС.

Напомним, Ил-20 был сбит 17 сентября. Израильские истребители прикрылись российским самолетом, и удар сирийского ПВО пришелся на российский лайнер.