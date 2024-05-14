Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также в публикации указан ряд лиц, которые также назначаются помощниками главы государства.

Помимо этого Владимир Путин объявил своих полномочных представителей в федеральных округах, а также советников.

Напомним, по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства после вступления в должность.

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