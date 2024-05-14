Отрыжка: что вызывает и как избавиться от нее с помощью препарата «Тримедат»
Отрыжка воздухом может свидетельствовать и о разных проблемах со здоровьем. Эпизодическая отрыжка после еды — нормальное явление, которое не требует лечения. Однако если она возникает слишком часто и сопровождается болью в животе, тошнотой, рвотой, изменением цвета либо консистенции стула, надо обратиться к врачу, который может назначить «Тримедат».
Физиологические причины отрыжки:
- глотание лишнего воздуха во время приема пищи, например, если вы едите и одновременно разговариваете;
- несбалансированное питание — воздух выходит из желудка из-за усиленного газообразования, которое вызвано горохом, капустой, выпечкой;
- курение после еды — при этом обычно человек заглатывает лишний воздух.
В перечисленных случаях из желудка и пищевода выходит воздух без запаха. Но при патологической отрыжке у него может быть неприятный запах гнили, тухлых яиц.
Как избавиться от отрыжки?
Если такая реакция возникает после еды, то следует:
- есть и пить медленно;
- тщательно пережевывать пищу;
- употреблять меньше газированных напитков, продуктов, которые способствуют газообразованию: капусты, бобовых, лука, молочных продуктов;
- отказаться от курения, употребления жевательной резинки.
Если проблема сохраняется, отрыжка сопровождается болями в животе, потерей аппетита, необъяснимым снижением веса и прочими неприятными симптомами, запишитесь на прием к терапевту или гастроэнтерологу.
Если врач выявит патологические причины, он должен поставить точный диагноз и назначить лечение. В большинстве случаев достаточно медикаментозной терапии. Потребуется принимать противовоспалительные средства, препараты для улучшения работы пищеварительного тракта. В некоторых случаях врач может назначить «Тримедат». В сложных ситуациях проводят операцию.
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