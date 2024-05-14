«Лицей» объявил короткий список номинантов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня литературная премия «Лицей», которая поощряет молодых и талантливых авторов, объявила короткий список номинантов 2024 года. В финал вышли авторы от 21 до 35 лет из Калининграда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Зеленограда, Воронежа, Москвы, Саратова, Уфы, Люберец, Перми, Челябинска, Новосибирска и села Первая Березовка Тамбовской области.

Короткий список премии «Лицей» в номинации «Поэзия»:

Август Ксения (Калининград) — сборник стихотворений «Песочный человечек»;

Бессонова Мирослава (Уфа) — сборник стихотворений «Люди ходят по воде»;

Ильгова Дарья (Москва) — сборник стихотворений «Перекличка»;

Луневская Майка (село Первая Березовка, Тамбовская обл.) — сборник стихотворений «Лес»;

Нацентов Василий (Воронеж) — сборник стихотворений «Автопортрет»;

Негматов Леонид (Саратов) — сборник стихотворений «Открой»;

Перлова Агнесса (Санкт-Петербург) — сборник стихотворений «Колыбельная»;

Рагимов Артем (Москва) — сборник стихотворений;

Султанов Степан (Москва) — сборник стихотворений;

Ушканов Артем (Москва) — сборник стихотворений.

«География короткого списка в номинации «Поэзия» широка: Запад России, Урал, Поволжье, Санкт-Петербург, Москва. Но даже в подборках московских поэтов нет столичности и урбанизма: в стихах сквозит биография автора, приметы и воздух времени, в котором он вырос, кровная связь с настоящим и прошлым своей земли. Принадлежность не столько к конкретному месту, сколько к единому времени, и объединяет, пожалуй, всех вошедших в короткий лист соискателей. Среди них нет ни одного молодого поэта, который попал бы туда авансом, в силу юного возраста и других внелингвистических факторов. Все эти десять авторов к настоящему моменту — сложившиеся поэты, от которых мы вправе ожидать дальнейшего роста и литературных удач», — член Экспертного совета и поэт Вадим Муратханов.

Короткий список премии «Лицей» в номинации «Проза»:

Гашева Катерина (Пермь) — роман-рефлексия «Системные требования, или Песня невинности, она же — опыта»;

Декабрев Рома (Зеленоград) — роман «Под синим солнцем»;

Демишкевич Ася (Санкт-Петербург) — роман «Под рекой»;

Дымченко Денис (Ставрополь) — повесть «Ропот»;

Капустина Евфросиния (Санкт-Петербург) — повесть «Люди, которых нет на карте»;

Лобо Кира (Москва) — психологическая повесть «Хромая лошадь»;

Маркина Анна (Люберцы) — сборник рассказов «Рыба моя рыба»;

Ручьева Александра (Челябинск) — производственный роман «Заводские настройки»;

Серков Дмитрий (Санкт-Петербург) — сборник рассказов «Обыкновенные люди»;

Харитонова Ольга (Новосибирск) — сборник рассказов «Чужая сторона».

«Вот и наступил волнительный для многих момент: объявление финалистов премии «Лицей» 2024 года. Из 111 авторов, вошедших со своими произведениями в длинный список в номинациях «Поэзия» и «Проза», останутся двадцать. Немало достойных внимания рассказов, романов, повестей, стихотворений и поэм остались за рамками длинного списка, тем более не вместит всех, кого бы стоило поощрить, и список короткий. Это происходит в любых премиях. Лауреатами становятся единицы, а претендентов — тысячи. Одно могу сказать: не отчаивайтесь, не увидев себя в числе финалистов. Литература — это не премии, литература — это произведения. Все произведения, вошедшие в длинный список «Лицея», достойны опубликования, достойны читателя. Я уверен, что так оно и произойдет. Скажу по секрету: редакторы журналов, издатели уже изучают длинный список. Им нужна хорошая литература», — сказал председатель Экспертного совета и прозаик Роман Сенчин.

Ранее «Реальное время» публиковало длинный список номинантов премии «Лицей».

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Екатерина Петрова