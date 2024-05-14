Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва газа в Усадах

Уголовное дело по факту ЧП в многоквартирном доме села Усады под Казанью пока не возбуждено. Проверку обстоятельств взрыва бытового газа взяла на контроль прокуратура Лаишевского района, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.



На месте происшествия побывал зампрокурора района Артур Исрафилов — для координации действий оперативных служб.

Напомним, ранее сообщалось: от взрыва газового баллона в одной из квартир в Усадах пострадали двое, оба госпитализированы. Местные власти решают вопрос с расселением других жильцов пострадавшего дома.