Прощай, школа: в Казани выросли продажи платьев и костюмов

Фото: Камиль Исмаилов

Последний звонок в конце мая — важное событие в жизни каждого школьника и «разминка» перед июньским выпускным. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» исследовали спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти-мастеров в Казани в апреле 2024 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Продажи платьев в апреле выросли на 27%

Традиционно кропотливее всех свой образ на последний звонок подбирают девушки — покупают платья, туфли, записываются на прическу и макияж. Некоторые выпускницы предпочитают более классический образ с форменным платьем и белым фартуком в стиле СССР — найти такие на платформе можно от 1 500 рублей.

Кто-то делает выбор в пользу нарядного платья — продажи платьев на «Авито» в апреле выросли на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя цена — 3 100 рублей. На выбор платьев на последний звонок влияют модные тенденции весны-лета — 2024: так, в этом году актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт.

Что касается фасонов, сейчас в моде приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, открытые плечи и спины. Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

Продажи женских туфель в Казани с прошлого года почти не изменились, в среднем их покупали за 1 800 рублей. Сейчас в моде туфли с пряжками, ремешками и завязками. А вот аксессуары для образа на последний звонок стали покупать на 5% чаще. Набор аксессуаров — ленты, банты для прически и колокольчики — в среднем обойдется в 200 рублей.

В этом сезоне в моде галстуки

В этом году парни не отстают от девушек, а где-то даже опережают — продажи мужских аксессуаров и одежды выросли заметнее. Так, мужские костюмы в апреле этого года покупали на 28% чаще, чем год назад. Сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм можно приобрести на платформе за 2 700 рублей. Рубашки стали покупать на 27% чаще год к году, средняя цена — 1 700 рублей. На последний звонок обычно выбирают варианты классического кроя белого цвета.

Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена на платформе за каждую вещь — 2 700 и 2 400 рублей соответственно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А вот продажи мужских туфель, как и женских, практически не изменились с прошлого года. Средняя стоимость одной такой пары обуви на платформе — 3 000 рублей. Что касается аксессуаров, если смотреть на продажи, в этом сезоне в моде галстуки: их продажи год к году выросли в 2 раза, в то время как продажи бабочек упали на 21%. В среднем такой аксессуар обходится в 600 рублей. Стилисты рекомендуют выбирать яркие, акцентные цвета.

Таким образом, набор из платья, туфель и ленты в этом году обойдется родителям в среднем в 5 100 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 8 000 рублей.

Накануне последних звонков важно заранее забронировать места у бьюти-мастеров. Так, казанские школьницы активно обращаются к парикмахерам и стилистам по волосам, спрос на их услуги вырос на 85% по сравнению с прошлой весной. Объявлений от мастеров на «Авито Услугах» за это же время стало больше на 80%.

Также казанские выпускницы все чаще делают выбор в пользу макияжа под индивидуальный образ от частных бьюти-мастеров на заказ (+64%). В среднем стоимость полноценного бьюти-образа от специалистов начинается от 1 500 рублей и может меняться в зависимости от сложности идеи.



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Рената Валеева