В Татарстане приступили к съемкам сериала «Человек уходит, песня остается» на татарском языке

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Телеканал ТНВ совместно с кинокомпанией «Ватан 21-й век» начал съемки сериала «Человек уходит, песня остается» на татарском языке. Съемочной площадкой стало село Новые Зюри Тюлячинского района. По планам съемки продлятся до ноября, а на экраны сериал выйдет в следующем году. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Это драматическая повесть народного писателя Мухаммета Магдеева — «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит, песня остается»). Действие происходит в татарской деревне на рубеже 30—40-х годов прошлого века.

— Я желаю успехов этому проекту, потому что он очень грандиозный. Восстановить жизнь татарской деревни 30—40-х годов, очень сложного времени, набрать одежду, предметы интерьера, — это уже огромный труд, — поделилась впечатлениями дочь писателя Гаухар Хасанова.

По сценарию в годы Великой Отечественной войны житель татарской деревни Хакимулла ушел на фронт. Позднее он вернулся, но без ноги и глаза, а вскоре скончался.

Главную роль сыграл актер Альметьевского драмтеатра Ильсур Хайрутдинов. Сам актер признался, что для него это первая большая работа в кино. Режиссером проекта является Александр Долматов. На его счету работы в театре и «ТатарКино».

— Это кино про наших бабушек, прабабушек, прадедушек, как они женились и детей растили. Потом началась война... По сути, это сериал про татарский быт, — рассказал ТНВ режиссер.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева