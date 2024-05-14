В Татарстане на четверть выросло количество исполнительных судопроизводств

Фото: Максим Платонов

За минувший год в Татарстане на четверть выросло количество исполнительных судопроизводств. Об этом рассказала Надежда Тарасова, врио заместителя руководителя ГУФССП России по Татарстану — главного судебного пристава республики.

— Если за первые четыре месяца 2023 года их набиралось порядка 230 тысяч, то сейчас, за аналогичный период, их количество достигает около 300 тысяч, — отметила пристав.

Популяризация сервисов и цифровизация приводят к увеличению количества заявлений взыскателей. Чаще всего истцы обращаются с заявлениями о наложении ареста или объявлении в розыск должника или принадлежащего ему имущества.

Как отмечает Тарасова, рассмотрение жалобы занимает от 1 до 30 дней, вне зависимости от способа подачи.

— Сотрудники Федеральной службы судебных приставов квалифицированы, и нет разницы, как вы подаете заявление — по почте или лично, — заявила она.

Напомним, в УФССП рассказали о новом порядке взыскания средств с должников — теперь для ареста счета ответчика приставу не нужно ждать 5-дневного срока окончания добровольного исполнения решения.

Согласно новому правилу арест счета происходит автоматически и одновременно с возбуждением исполнительного судопроизводства.

Олег Исаков