Визит Путина в Китай: неформальная встреча с Белоусовым и Шойгу, коммерческие соглашения, вопрос Украины

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Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о предстоящих планах в рамках визита президента России в Китай.

В ходе переговоров в Пекине лидеры двух государств обсудят ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе. Москва отмечает взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, с признанием его причин.

В ходе визита Путина запланирована неформальная встреча с Си Цзиньпином, в которой примут участие Белоусов и Шойгу. Также подготовлен большой объем двусторонних документов, включая коммерческие соглашения. На переговорах также выступят Чернышенко, Мантуров, Новак, Трутнев и Голикова. В составе делегации будут также Орешкин, Лавров, Набиуллина, Силуанов, Белозеров, Лихачев, Борисов, Греф, Дерипаска, Костин, Михельсон, Сечин, Шувалов и Шохин.

В завершение визита Путин выступит перед студентами политехнического университета в Харбине 17 мая и ответит на их вопросы. Также получено предварительное согласие от Си Цзиньпина по поводу визита на саммит БРИКС в Казани.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин назначил руководство Администрации президента. Антон Вайно сохранил свой пост руководителя Администрации президента. Его первыми заместителями стали Борис Громов и Сергей Кириенко.

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Рената Валеева