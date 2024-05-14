Татарстан и еще 2 региона получат 16 млрд рублей гособлигаций на развитие инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявки Республики Татарстан, Свердловской и Смоленской областей на реализацию проектов с использованием инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил и.о. зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

— Перед нами стоят амбициозные задачи по обеспечению динамичного инфраструктурного развития регионов. Для их решения в том числе используем инфраструктурные облигации. Одобрены новые заявки с общей суммой займов 16 млрд рублей. Инфраструктурные облигации применят для реконструкции Горьковского шоссе в Казани, строительства техношколы «Феникс» в селе Печерск Смоленской области и строительства водогрейной котельной в Екатеринбурге, — сказал Марат Хуснуллин.

И.о. вице-премьера также подчеркнул, что планируется реконструировать магистральную улицу протяженностью около 18 км в Казани для удобства передвижения жителей и гостей города. Это позволит ввести в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м жилья на прилегающих к дороге территориях. Инфраструктурный заем составляет 12,7 млрд рублей.



На данный момент с помощью инфраструктурных облигаций реализуется 49 проектов в 26 регионах с общей суммой займов более 165 млрд рублей.

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Рената Валеева