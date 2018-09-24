Минниханов о ЧМ-2018 в Казани: «Мы доказали, что Татарстану под силу проведение любых соревнований»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева отметил успешный опыт Казани в проведении чемпионата мира по футболу — 2018 в Казани.



«Мы еще раз доказали, что Татарстану под силу проведение соревнований», — отметил президент.



Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».