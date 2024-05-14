В многоквартирном доме в селе Усады Лаишевского района произошел хлопок газовоздушной смеси

Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады Лаишевского района произошел взрыв газовоздушной смеси. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ситуация находится под контролем ведомств. Параллельно определяется место для временного размещения жильцов и решается вопрос обеспечения их всем необходимым. В данный момент известно о двух пострадавших. Они были госпитализированы в ДРКБ.



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Разиль Самигуллин