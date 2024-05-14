Рустам Минниханов встретился с основателем концерна DoorHan Александром Ханиным

Рустам Минниханов встретился с основателем концерна DoorHan Александром Ханиным. Они обсудили реализацию новых инвестиционных проектов в Татарстане. DoorHan — это группа предприятий, которая обеспечивает полный цикл производства полнокомплектных зданий для различных целей: промышленных предприятий, частных домов, городской инфраструктуры и сельского хозяйства. В концерн входят 26 производственно-складских комплексов, 54 торговых представительства и 32 завода, расположенных в разных регионах России. Благодаря этому создано 6,1 тысячи рабочих мест.

В Татарстане работают два подразделения DoorHan. Первый завод по производству воротных и роллетных систем, а также автоматики и оборудования для складских комплексов был открыт в Лаишевском районе в 2013 году. А в 2021 году в селе Столбище был введен в эксплуатацию второй завод, который специализируется на производстве быстровозводимых капитальных зданий, строительных металлоконструкций и домокомплектов для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, 13 мая раис Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики. В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области спорта, укрепления существующих связей и участия в международных спортивных соревнованиях.

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Разиль Самигуллин