Из-за заморозков в России придется пересеять сельскохозяйственные культуры на площади 500 тысяч гектаров

Фото: Илья Репин

Из-за заморозков в этом году в России придется пересеять сельскохозяйственные культуры на площади 500 тысяч гектаров. Об этом сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут.

— Сейчас в трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации из-за заморозков, — заявила Лут.

По ее словам, семян для посева достаточно. Лимитов, предусмотренных на посевную, в том числе на предстоящий пересев, хватит. Ведомства будут следить за ситуацией.

В Татарстане, как и в других регионах России, фиксировались заморозки. На протяжении нескольких дней на территории республики фиксировались низкие температуры. По этой причины у многих фермеров погибли весенние посевы.

Также майские заморозки нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству в некоторых российских регионах. По данным Минсельхоза и Россельхозцентра, погибшие посевы будут пересевать, если это возможно.

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Разиль Самигуллин