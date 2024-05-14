Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в церемонии пуска газопровода в Нижнекамском районе

Сегодня в Нижнекамске торжественно запустили газопровод, который обеспечит газом садовые товарищества и деревню Дмитриевку. В церемонии по видеосвязи участвовали раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Новые распределительные сети протяженностью 8 км были построены в рамках программы социальной газификации. Теперь газораспределительная сеть позволяет подключить дома в деревне Дмитриевке и двух садовых обществах — «Чайка» и «Строитель». Чтобы обеспечить надежное газоснабжение потребителей, были введены в эксплуатацию три газораспределительных пункта.

Рустам Минниханов отметил, что это уже второй газопровод в Нижнекамском районе, который запускается в текущем году в рамках программы догазификации. Ввод этого объекта позволит обеспечить газом и теплом более 100 домовладений.

— Это знаковое событие для нашей республики. Всего за период действия программы догазификации в республике газом обеспечены более 18,5 тысячи домовладений. Особые слова благодарности президенту России за реализацию этой программы, руководству компании «Газпром» и, в частности, команде «Газпром межрегионгаз». Это очень серьезная социальная задача в интересах нашей страны, — сказал Рустам Минниханов.

Сергей Густов подчеркнул, что в Татарстане программа догазификации идет высокими темпами. Уже заключено 25 тысяч договоров, 18,5 тысячи уже исполнено.

— Это в республике, в которой высочайший уровень газификации, близкий к 100 процентам. Я благодарю руководство Республики Татарстан за поддержку и участие в реализации этого масштабного президентского проекта. Думаю, в ближайшие годы мы дойдем до стопроцентной газификации республики, в том числе подключим все жилые дома в садовых товариществах, находящихся в границах населенных пунктов, — отметил Сергей Густов.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов встретился с основателем концерна DoorHan Александром Ханиным. Они обсудили реализацию новых инвестиционных проектов в Татарстане.

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Разиль Самигуллин