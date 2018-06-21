Итоги дня: раздел Минспорта РТ, уход Сидорова из Росприроднадзора, одобрение налогового маневра в нефтяной отрасли

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 21 июня.

Сегодня на заседании Госсовета РТ приняли решение о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. Предложение о разделе министерства ранее внес президент республики Рустам Минниханов.

Бывший глава Минэкологии РТ Артем Сидоров уйдет с поста руководителя Росприроднадзора России. Он уже написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Его место может занять заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова.

Сегодня правительство РФ одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Он будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, дополнительные доходы бюджета от налогового маневра могут составить 1,3—1,6 трлн рублей за шесть лет.

Гендиректора корпорации Intel Брайана Кржанича отправили в отставку и лишили места в совете директоров компании. Причиной его увольнения стал любовный роман с кем-то из подчиненных, что противоречит правилам Intel.

Власти Казани согласовали проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Мероприятие состоится 30 июня, в день матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В Москве власти отказались согласовать аналогичные мероприятия, сославшись на меры безопасности при проведении мундиаля.