Новости технологий

17:58 МСК
Новости раздела
Технологии

Главу Intel уволили из-за служебного романа

17:15, 21.06.2018
Главу Intel уволили из-за служебного романа
Фото: скриншот видео youtube.com

Гендиректор корпорации Intel Брайан Кржанич отправлен в отставку и лишен места в совете директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе Intel.

Причиной отставки Кржанича в компании назвали любовный роман, который он завел с кем-то из подчиненных.

Обязанности гендиректора будет временно исполнять финансовый директор компании Роберт Свон. Он будет управлять операциями компании в тесном сотрудничестве с командой старших руководителей Intel, отметили в пресс-службе.

58-летний Брайан Кржанич начал работать в Intel еще в 1982 году. С 2013 года он стал гендиректором компании.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем