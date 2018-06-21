Главу Intel уволили из-за служебного романа

Гендиректор корпорации Intel Брайан Кржанич отправлен в отставку и лишен места в совете директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе Intel.

Причиной отставки Кржанича в компании назвали любовный роман, который он завел с кем-то из подчиненных.



Обязанности гендиректора будет временно исполнять финансовый директор компании Роберт Свон. Он будет управлять операциями компании в тесном сотрудничестве с командой старших руководителей Intel, отметили в пресс-службе.



58-летний Брайан Кржанич начал работать в Intel еще в 1982 году. С 2013 года он стал гендиректором компании.

