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Власти Москвы отказались согласовывать митинги против пенсионной реформы

18:38, 21.06.2018 1
Власти Москвы отказались согласовывать митинги против пенсионной реформы
Фото: pixabay.com

Власти Москвы отказались согласовать несколько массовых мероприятий против повышения пенсионного возраста, объяснив это мерами безопасности при проведении чемпионата мира по футболу.

«Подавались три уведомления — на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ, — ИФ)», — цитирует «Интерфакс» главу московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

«Мы просим правильно отнестись к этому решению», — добавил он.

Ранее стало известно, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.

В Казани заявку на проведение митинга подало региональное отделение партии «Справедливая Россия». Согласованный митинг состоится 30 июня в поселке Юдино.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:52
    А зачем недовольство согласовывать?
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