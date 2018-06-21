Власти Москвы отказались согласовывать митинги против пенсионной реформы

Власти Москвы отказались согласовать несколько массовых мероприятий против повышения пенсионного возраста, объяснив это мерами безопасности при проведении чемпионата мира по футболу.

«Подавались три уведомления — на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ, — ИФ)», — цитирует «Интерфакс» главу московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.



«Мы просим правильно отнестись к этому решению», — добавил он.



Ранее стало известно, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.



В Казани заявку на проведение митинга подало региональное отделение партии «Справедливая Россия». Согласованный митинг состоится 30 июня в поселке Юдино.